Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект № 9342 .
Законом визначаються суми доплат військовим. Проте порядок виплат ще має визначити Кабінет міністрів.
Зокрема, щомісячні суми можуть становити:
Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:
Також передбачено:
Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.
Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.
Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань та підготували відповідний законопроект.