Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военнослужащим во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой законопроект №9342.
Законом определяются суммы доплат военным. Однако порядок выплат еще должен определить Кабинет министров.
В частности, ежемесячные суммы могут составлять:
Кроме того, предусмотрены отпуска для военнослужащих во время действия военного положения:
Также предусмотрено:
Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.
Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.
Но в Раде решили не проходить все процедуры по этому закону и не направлять закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого создали рабочую группу для решения вопросов и подготовили соответствующий законопроект.