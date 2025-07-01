Зеленський підписав важливий закон щодо відпусток військових: про що мова
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.
Зазначається, що мова йде про основну й додаткові відпустки.
"У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає - кошти передаються у спадщину", - зазначається у Telegram-каналі Ради.
Нові правила наберуть чинності через місяць з наступного дня після офіційного опублікування закону.
Відпустка у військових
Під час воєнного стану українські бійці мають право на 30 днів щорічної відпустки, але використати всі дні вчасно не завжди можливо:
- через бойову обстановку;
- через нестачу особового складу в підрозділах;
- на тлі інших причин.
Водночас перенести невикористані дні відпустки на наступний рік не можна.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що може зробити військовий з невикористаними днями відпустки, а також які бувають підстави для відпустки та як її отримати.
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