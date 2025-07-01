Зеленский подписал важный закон об отпусках военных: о чем речь
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.
Отмечается, что речь идет об основном и дополнительных отпусках.
"В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет - средства передаются по наследству", - отмечается в Telegram-канале Рады.
Новые правила вступят в силу через месяц со следующего дня после официального опубликования закона.
Отпуск у военных
Во время военного положения украинские бойцы имеют право на 30 дней ежегодного отпуска, но использовать все дни вовремя не всегда возможно:
- из-за боевой обстановки;
- из-за недостатка личного состава в подразделениях;
- на фоне других причин.
При этом перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год нельзя.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска, а также какие бывают основания для отпуска и как его получить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.