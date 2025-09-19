Зеленський підписав указ про рішення РНБО щодо оборонного бюджету на наступний рік

Відповідний указ президента за №692/2025 було опубліковано ввечері 19 вересня. В ньому Зеленський відповідно до статті 107 Конституції постановляє надати чинності рішенню РНБО від 19 вересня 2025 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

При цьому низку статей у пропозиціях РНБО засекречено - вони мають примітку "для службового користування".

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в документі.