Зеленский подписал указ о решении СНБО по оборонному бюджету на следующий год

Соответствующий указ президента под №692/2025 был опубликован вечером 19 сентября. В нем Зеленский в соответствии со статьей 107 Конституции постановляет ввести в силу решение СНБО от 19 сентября 2025 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

При этом ряд статей в предложениях СНБО засекречены - они имеют примечание "для служебного пользования".

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.