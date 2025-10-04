Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ: що увійшло

За словами Зеленського, нові санкції стосуються різних напрямків. Зокрема:

перший указ - це продовження санкцій, у яких спливав термін. Обмеження стосуються російських підприємців та їхніх зв’язків із "путінською системою".

- це продовження санкцій, у яких спливав термін. Обмеження стосуються російських підприємців та їхніх зв’язків із "путінською системою". під другий указ потрапила російська військова промисловість, а саме - виробники безпілотників і комплектуючих.

потрапила російська військова промисловість, а саме - виробники безпілотників і комплектуючих. третій указ - це українські санкції проти осіб та компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.

"Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами", - заявив президент.

Також глава держави зазначив, що Україна очікує 19 пакет санкцій від ЄС та відповідні кроки Сполучених Штатів.

Президент наголосив, що Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити війну й гарантувати безпеку. За словами Зеленського, глава Кремля Володимир Путін хоче воювати, і воювати саме "терористичними методами, підлими методами".

"Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя", - резюмував глава держави.