Зеленский подписал три пакета санкций против РФ: что вошло

По словам Зеленского, новые санкции касаются различных направлений. В частности:

под второй указ попала российская военная промышленность, а именно - производители беспилотников и комплектующих. третий указ - это украинские санкции против лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

"Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами", - заявил президент.

Также глава государства отметил, что Украина ожидает 19 пакет санкций от ЕС и соответствующие шаги Соединенных Штатов.

Президент подчеркнул, что Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая бы позволила закончить войну и гарантировать безопасность. По словам Зеленского, глава Кремля Владимир Путин хочет воевать, и воевать именно "террористическими методами, подлыми методами".

"Россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет. Я благодарю всех, кто помогает защищать жизни", - резюмировал глава государства.