Зеленський підписав три пакети санкцій проти РФ: що увійшло
Сьогодні у суботу, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні пакети против "путінської системи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.
За словами Зеленського, нові санкції стосуються різних напрямків. Зокрема:
- перший указ - це продовження санкцій, у яких спливав термін. Обмеження стосуються російських підприємців та їхніх зв’язків із "путінською системою".
- під другий указ потрапила російська військова промисловість, а саме - виробники безпілотників і комплектуючих.
- третій указ - це українські санкції проти осіб та компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.
"Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами", - заявив президент.
Також глава держави зазначив, що Україна очікує 19 пакет санкцій від ЄС та відповідні кроки Сполучених Штатів.
Президент наголосив, що Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити війну й гарантувати безпеку. За словами Зеленського, глава Кремля Володимир Путін хоче воювати, і воювати саме "терористичними методами, підлими методами".
"Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя", - резюмував глава держави.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, кілька тижнів тому, 20 вересня, Володимир Зеленський також підписав укази про три нові пакети санкцій проти Росії.
До цього списку увійшли проросійські пропагандисти та особи, які ведуть діяльність на окупованих територіях і наповнюють бюджет РФ, а також люди, які дестабілізують ситуацію в Молдові в інтересах Москви.
Також днями президент України вже говорив, що провів нараду щодо санкційної політики. Він анонсував, що триває підготовка нових санкцій проти РФ і синхронізація цих обмежень з партнерами.