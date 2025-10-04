ua en ru
Зеленский подписал три пакета санкций против РФ: что вошло

Суббота 04 октября 2025 18:54
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в субботу, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные пакеты против "путинской системы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, новые санкции касаются различных направлений. В частности:

  • первый указ - это продолжение санкций, у которых истекал срок. Ограничения касаются российских предпринимателей и их связей с "путинской системой".
  • под второй указ попала российская военная промышленность, а именно - производители беспилотников и комплектующих.
  • третий указ - это украинские санкции против лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

"Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами", - заявил президент.

Также глава государства отметил, что Украина ожидает 19 пакет санкций от ЕС и соответствующие шаги Соединенных Штатов.

Президент подчеркнул, что Россия игнорирует или отвергает буквально каждую возможность, которая бы позволила закончить войну и гарантировать безопасность. По словам Зеленского, глава Кремля Владимир Путин хочет воевать, и воевать именно "террористическими методами, подлыми методами".

"Россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет. Я благодарю всех, кто помогает защищать жизни", - резюмировал глава государства.

Санкции против РФ

Напомним, пару недель назад, 20 сентября, Владимир Зеленский тоже подписал указы о трех новых пакетах санкций против России.

В этот список вошли пророссийские пропагандисты и личности, которые ведут будет на оккупированных территориях и наполняют бюджет РФ, а также люди, которые дестабилизируют ситуацию в Молдове в интересах Москвы.

Также на днях президент Украины уже говорил, что провел совещание по санкционной политике. Он анонсировал, что продолжается подготовка новых санкций против РФ и синхронизация этих ограничений с партнерами.

