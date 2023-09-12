Зеленский подписал решение СНБО по реформе ВВК: что оно предусматривает

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 12 сентября, ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Так, Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету министров обеспечить:

в недельный срок - образование рабочих групп по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия военного положения в Украине;

в трехмесячный срок - проверку рабочими группами обоснованности решений МСЭК и ВВК по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия военного положения;

в двухнедельный срок - проработка вопроса об особенностях пересечения государственной границы гражданами Украины, признанными непригодными или ограниченно годными к военной службе;

в недельный срок - разработка и утверждение плана подготовки нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение в условиях военного положения качества, эффективности, надлежащего уровня сервиса и безбарьерности составляющих военно-врачебной экспертизы в ВСУ, предусмотрев сроки и ответственных за выполнение;

в недельный срок - совместно с главами ОВА и КГВА и Генеральным штабом принятие исчерпывающих мер для надлежащей организации системной работы внештатных постоянных ВВК территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

в двухнедельный срок - проработка вопроса по совершенствованию регулирования вопроса касательно военнослужащих, признанных ограниченно годными к военной службе, путем подготовки и внесения в установленном порядке проектов соответствующих нормативно-правовых актов.

В то же время Минздраву, Минобороны, Минцифре, Генштабу, НЗСУ, председателям ОВА и КГВА было поручено в недельный срок усовершенствовать систему медицинских осмотров ВВК, предусмотрев, в частности:

установление предельных сроков проведения указанных медицинских осмотров;

обеспечение цифровизации соответствующих процессов;

обеспечение условий для проведения медицинских осмотров допризывников, а также иностранных граждан внештатными постоянными ВВК территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

определение рационального маршрута при организации медицинского осмотра допризывников, призывников, военнообязанных в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения с учетом требований Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ;

пересмотр спецификаций и условий закупки медицинских услуг по пакету медицинских услуг "Медицинский осмотр";

организацию обучения личного состава внештатных постоянных ВВК территориальных центров комплектования и социальной поддержки с целью обеспечения их эффективной работы с электронной системой здравоохранения, а также повышение их информированности касательно особенностей военно-врачебной экспертизы в ВСУ в условиях военного положения.

Председателям ОВА и КГВА совместно с начальниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки в недельный срок принять исчерпывающие меры для организации системы постоянного мониторинга нагрузки на внештатные постоянные ВВК с целью своевременного увеличения их количества в случае необходимости.

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции дана задача осуществить анализ коррупционных рисков в деятельности ВВК, по результатам которого в случае необходимости внести в установленном порядке предложения по изменениям в соответствующие нормативно-правовые акты.

ГБР, МВД, СБУ при участии Офиса генпрокурора поручили безотлагательно принять меры по разоблачению коррупционных правонарушений и уголовных правонарушений в системе военно-врачебной экспертизы.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о непригодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, еще несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

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