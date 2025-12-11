Зеленський підписав продовження безвізу для громадян Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №921/2025, який продовжує дію тимчасового безвізового режиму для громадян Великої Британії.

Згідно з документом, безвізовий режим діятиме до 30 січня 2027 року, що дасть змогу громадянам Великої Британії в'їжджати на територію України та здійснювати транзитні поїздки без необхідності оформлення віз.

Історія безвізу для британців

Перший безвізовий режим для громадян Великої Британії було запроваджено ще 2005 року. Однак з 1 лютого 2020 року він втратив чинність у зв'язку з виходом Великої Британії зі складу Європейського союзу.

Нове продовження вказує на намір України підтримувати спрощений порядок в'їзду для британських громадян і зміцнювати двосторонні відносини.

Рішення про продовження безвізу може сприяти розвитку туризму, ділових зв'язків та освітнього обміну між Україною та Великою Британією, а також полегшити транзитні переміщення через країну.

Також це може полегшити волонтерську діяльність для громадян Королівства, які займаються гуманітарними питаннями в період війни в Україні.