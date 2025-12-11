RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зеленский подписал продление безвиза для граждан Великобритании

Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Безвизовый режим для граждан Великобритании в Украине продлен до 2027 года, что позволит британцам беспрепятственно въезжать и транзитно проезжать через страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №921/2025, который продлевает действие временного безвизового режима для граждан Великобритании. 

Согласно документу, безвизовый режим будет действовать до 30 января 2027 года, что позволит гражданам Великобритании въезжать на территорию Украины и совершать транзитные поездки без необходимости оформления виз.

История безвиза для британцев

Первый безвизовый режим для граждан Великобритании был введён ещё в 2005 году. Однако с 1 февраля 2020 года он утратил силу в связи с выходом Великобритании из состава Европейского союза.

Новое продление указывает на намерение Украины поддерживать упрощённый порядок въезда для британских граждан и укреплять двусторонние отношения.

Решение о продлении безвиза может способствовать развитию туризма, деловых связей и образовательного обмена между Украиной и Великобританией, а также облегчить транзитные перемещения через страну.

Также это может облегчить волонтерскую деятельность для граждан Королевства, которые занимаются гуманитарными вопросами в период войны в Украине.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках мирного плана Украина совместно с европейскими партнерами и США обсуждает три отдельных документа: рамочный документ, гарантий безопасности и основу послевоенного восстановления, отметив, что участие европейских стран в этих переговорах также подтверждается.

Отметим, что европейские лидеры призывают президента Украины Владимира Зеленского не принимать возможное соглашение о выводе войск из Донбасса без надежных гарантий безопасности от США, стремясь предотвратить ситуацию, при которой украинское руководство под давлением американской стороны может согласиться на сделку без достаточных мер защиты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВеликобританияБезвизовый режим