UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський підписав новий пакет санкцій: у списку компанії, пов'язані з Медведчуком

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 травня, президент України Володимир Зеленський наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів", - повідомив Зеленський.

За його словами, під контролем цих компаній іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства.

Президент додав, що санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський підписав укази про введення нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

Раніше стало відомо, що президент запровадив санкції проти російських олігархів, партій та оборонно-промислового комплексу.

Також ми писали, що кілька тижнів тому Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України