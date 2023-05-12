Зеленський підписав новий пакет санкцій: у списку компанії, пов'язані з Медведчуком

"Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів", - повідомив Зеленський.

За його словами, під контролем цих компаній іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства.

Президент додав, що санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський підписав укази про введення нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

Раніше стало відомо, що президент запровадив санкції проти російських олігархів, партій та оборонно-промислового комплексу.

Також ми писали, що кілька тижнів тому Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.

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