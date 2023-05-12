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Зеленский подписал новый пакет санкций: в списке компании, связанных с Медведчуком

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Еще один санкционный пакет на сегодняшний день. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов", - сообщил Зеленский.

По его словам, под контролем этих компаний иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.

Президент добавил, что санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины.

Напомним, мы сообщали, что Зеленский подписал указы о введении нового пакета санкций против Российской Федерации.

Ранее стало известно, что президент ввел санкции против российских олигархов, партий и оборонно-промышленного комплекса.

Также мы писали, что несколько недель назад Зеленский анонсировал новые санкции против России.

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