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Зеленський підписав укази про новий санкційний пакет проти росіян

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 18:28
Зеленський підписав укази про новий санкційний пакет проти росіян Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 травня, підписав укази про введення нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В указах №277/2023 та №277/2023 Зеленський вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Пізніше у своєму вечірньому зверненні президент заявив, що нові санкції покликані продовжити курс на ізоляцію російської промисловості.

"Затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію російської промисловості. Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та пов'язаних з Росією стають мішенню для глобальної ізоляції", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський запровадив санкції проти російських олігархів, партій та оборонно-промислового комплексу.

Також ми писали, що кілька тижнів тому Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.

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