Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ

"Щойно підписав новий санкційний пакет - це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України", - пояснив президент.

За його словами, даний санкційний пакет був синхронізований з українськими партнерами за ініціативи самої України.

"Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", - наголосив він.

Водночас Зеленський зазначив, що загалом у сьогоднішньому санкційному пакеті є санкції проти 60 юридичних осіб.

"По кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об’єднати санкції - наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу", - додав він.

Також у пакеті, за даними президента, 73 фізичні особи, усі - громадяни Росії.

"По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна - примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи", - пояснив глава України.

Крім цього Зеленський також анонсував, що вже наступного тижня готуються й нові рішення, як українські, так і по синхронізації санкцій Європейського Союзу.

"Всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі", - пояснив він.