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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій з ЄС

Вівторок 01 липня 2025 17:52
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій з ЄС Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС. А також продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами.

"Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом під санкції в Україні потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. Також синхронізовано рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, та рішення, ухвалені Євросоюзом у 2011 та 2020–2025 роках щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран, і військової підтримки Росії у війні проти України.

Санкції проти Росії

Захід запровадив санкції проти Росії у відповідь на окупацію Криму в 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022-му. Обмеження охоплюють високотехнологічний експорт, банківський сектор, торгівлю зброєю та стосуються сотень чиновників, бізнесменів і пропагандистів.

Раніше Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.

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