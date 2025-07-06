Зеленский подписал новый особый санкционный пакет против РФ

Новый санкционный пакет Украины направлен на блокирование финансовых схем России, в частности через криптовалюты. В список ограничений вошли 60 компаний и более 70 граждан РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Только что подписал новый санкционный пакет - это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины", - пояснил президент.
По его словам, данный санкционный пакет был синхронизирован с украинскими партнерами по инициативе самой Украины.
"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты", - подчеркнул он.
В то же время Зеленский отметил, что всего в сегодняшнем санкционном пакете есть санкции против 60 юридических лиц.
"По каждой будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции - наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира", - добавил он.
Также в пакете, по данным президента, 73 физических лица, все - граждане России.
"По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая - принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы", - пояснил глава Украины.
Кроме этого Зеленский также анонсировал, что уже на следующей неделе готовятся и новые решения, как украинские, так и по синхронизации санкций Европейского Союза.
"Все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе", - пояснил он.
Напомним, что только в этом месяце президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций и подписал соответствующие указы.
Таким образом Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС.
Отметим, что незадолго Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.
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