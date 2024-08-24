Зеленський підписав низку законів, які стосуються військових

Як повідомив нардеп, Зеленський підписав закон №11483, який урегульовує статус військових, які воюють на території Росії. Він стосується соцзахисту українських воїнів, які беруть участь у бойових діях, зокрема, у Курській області.

Також президент підписав закон №9585. Згідно з документом закріпляються можливості реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Окрім того, глава держави підписав закон №9538 про вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.