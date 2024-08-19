Комітет з нацбезпеки схвалив законопроект Зеленського про статус військових, які воюють у РФ
Комітет з нацбезпеки підтримав законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у Facebook.
"Сьогодні розглянули на засіданні Комітету невідкладний президентський законопроект № 11483", - написав він.
Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.
"Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - зауважив Завітневич.
Передбачається, що дія Закону поширюватиметься на:
- військовослужбовців ЗСУ;
- інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
- державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- розвідувального органу Міністерства оборони України;
- розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Що передувало
Вже майже два тижні українські війська ведуть операцію у Курській області, що в Росії. За цей час Україна почала контролювати понад 80 населених пунктів.
У четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким військові, які беруть участь в операції на території РФ, зокрема у Курській області, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.
Також він заявив, що Верховній Раді необхідно ухвалити оборонний законодавчий пакет. Він передбачає рішення, які допоможуть українським воїнам та всьому суспільству.
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