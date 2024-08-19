Ілюстративне фото: Комітет з нацбезпеки схвалив законопроект Зеленського про статус військових, які воюють у РФ (Getty Images)

Комітет з нацбезпеки підтримав законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у Facebook.

"Сьогодні розглянули на засіданні Комітету невідкладний президентський законопроект № 11483", - написав він. Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області. "Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - зауважив Завітневич. Передбачається, що дія Закону поширюватиметься на: військовослужбовців ЗСУ;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

Служби зовнішньої розвідки України;

розвідувального органу Міністерства оборони України;

розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.