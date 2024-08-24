Зеленский подписал ряд законов, которые касаются военных

Как сообщил нардеп, Зеленский подписал закон №11483, который регулирует статус военных, воюющих на территории России. Он касается соцзащиты украинских воинов, которые участвуют в боевых действиях, в частности, в Курской области.

Также президент подписал закон №9585. Согласно документу закрепляются возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на жительство, разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины.

Кроме того, глава государства подписал закон №9538 об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.