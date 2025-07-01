Зеленський ініціював ратифікацію Спецтрибуналу для РФ, чекає швидких дій від Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
"Щойно підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу", - зазначив президент України.
Він також підкреслив, що доручив якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з боку України все було забезпечено для повної реалізації угоди про створення трибуналу.
"Очікую і на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ України та Офісу відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції", - додав Зеленський.
За його словами, вже цього року в РФ мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес притягнення винних до відповідальності.
"Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", - додав президент України.
Нагадаємо, що 25 червня Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.
Після підписання Зеленський заявив, що перед судом постануть усі російські воєнні злочинці, зокрема й російський диктатор Володимир Путін.
Варто зауважити, що раніше очікувалось, що Спецтрибунал для диктатора Путіна та його соратників буде створено до кінця 2024 року, але цього не сталось.
При цьому заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, чи є ймовірність, що Спецтрибунал над Росією запрацює у 2025-му році.
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