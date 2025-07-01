Зеленский инициировал ратификацию Спецтрибунала для РФ, ждет быстрых действий от Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Только что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала", - отметил президент Украины.
Он также подчеркнул, что поручил как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы со стороны Украины все было обеспечено для полной реализации соглашения о создании трибунала.
"Ожидаю и быстрого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института", - добавил Зеленский.
По его словам, уже в этом году в РФ должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и реально начался международный юридический процесс привлечения виновных к ответственности.
"Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", - добавил президент Украины.
Напомним, что 25 июня Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.
После подписания Зеленский заявил, что перед судом предстанут все российские военные преступники, в том числе и российский диктатор Владимир Путин.
Стоит заметить, что ранее ожидалось, что спецтрибунал для диктатора Путина и его соратников будет создан до конца 2024 года, но этого не произошло.
При этом заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина рассказала, есть ли вероятность, что спецтрибунал над Россией заработает в 2025-м году.
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