Зеленський про підготовку до атак РФ взимку: ми знаходимось в дуже непоганому положенні

"Щоденно ми розуміємо, що вони можуть зробити. Вони будуть і далі продовжувати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво. Для чого все? Безумовно, блекаути - звісно, незадоволення людей, незадоволення суспільства", - розповів він.

Але, як зазначив президент, українцям потрібно до всього готуватись – фізично, активно.

"Різні види захисту електромережі повинні бути. Ми готові, наприклад, на сьогодні, не буду говорити в кількості, але щодо кількості домовленостей щодо ракет для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T тощо, багатьох систем ППО ми зараз знаходимось в дуже непоганому положенні", - констатував Зеленський.