Зеленский о подготовке к атакам РФ зимой: мы находимся в очень неплохом положении

"Ежедневно мы понимаем, что они могут сделать. Они будут и дальше продолжать комбинированные удары, накапливать свои силы и производство. Для чего все? Безусловно, блекауты - конечно, недовольство людей, недовольство общества", - рассказал он.

Но, как отметил президент, украинцам нужно ко всему готовиться - физически, активно.

"Различные виды защиты электросети должны быть. Мы готовы, например, на сегодня, не буду говорить в количестве, но о количестве договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T и т.д., многих систем ПВО, мы сейчас находимся в очень неплохом положении", - констатировал Зеленский.