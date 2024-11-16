Зеленский о подготовке к атакам РФ зимой: мы находимся в очень неплохом положении

Президент Украины Владимир Зеленский оценил подготовку к возможным ударам РФ зимой. По его словам, "мы сейчас находимся в очень неплохом положении".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Украинскому радио".
"Ежедневно мы понимаем, что они могут сделать. Они будут и дальше продолжать комбинированные удары, накапливать свои силы и производство. Для чего все? Безусловно, блекауты - конечно, недовольство людей, недовольство общества", - рассказал он.
Но, как отметил президент, украинцам нужно ко всему готовиться - физически, активно.
"Различные виды защиты электросети должны быть. Мы готовы, например, на сегодня, не буду говорить в количестве, но о количестве договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T и т.д., многих систем ПВО, мы сейчас находимся в очень неплохом положении", - констатировал Зеленский.
Еще в конце сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ппредупреждал, что Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности.
При этом, в ООН уже заявили, что приближение зимы и продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины могут спровоцировать новую волну массовых перемещений населения.
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