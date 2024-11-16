Зеленський про підготовку до атак РФ взимку: ми знаходимось в дуже непоганому положенні
Президент України Володимир Зеленський оцінив підготовку до можливих ударів РФ взимку. За його словами, "ми зараз знаходимось в дуже непоганому положенні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Українському радіо".
"Щоденно ми розуміємо, що вони можуть зробити. Вони будуть і далі продовжувати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво. Для чого все? Безумовно, блекаути - звісно, незадоволення людей, незадоволення суспільства", - розповів він.
Але, як зазначив президент, українцям потрібно до всього готуватись – фізично, активно.
"Різні види захисту електромережі повинні бути. Ми готові, наприклад, на сьогодні, не буду говорити в кількості, але щодо кількості домовленостей щодо ракет для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T тощо, багатьох систем ППО ми зараз знаходимось в дуже непоганому положенні", - констатував Зеленський.
Обстріли РФ по Україні взимку
Ще наприкінці вересня міністр іноземних справ України Андрій Сибіга попереджав, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Йдеться про обладнання, важливе для безпеки.
При цьому в ООН вже заявили, що наближення зими і атаки Росії, що продовжуються, на енергетичну інфраструктуру України можуть спровокувати нову хвилю масових переміщень населення.
Докладніше про те, чи будуть масові обстріли української енергетики, на які відповідні умови чекають росіяни, як вони змінюють тактику як з масовими обстрілами, так і на фронті, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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