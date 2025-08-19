Зеленський підбив підсумок візиту до Трампа: неприйнятних рішень не відбулося

У рамках сьогоднішніх зустрічей у Білому домі не було неприйнятних для України рішень. Між партнерами відбулися змістовні бесіди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського.

Зокрема, у нього запитали, чи пропонувалися на зустрічі в Білому домі якісь неприйнятні рішення для України, які стосувалися б формату завершення російсько-української війни.

"Це дискусія, діалог із партнерами. У кожного з нас є свої аргументи. Неприйнятних рішень не відбулося. Я думаю, кожен із нас зробив свою роботу", - відповів Зеленський.

Також він прокоментував момент із тим, що в Білому домі виставили карту з поточною лінією фронту. За його словами, він сперечався "за кожен відсоток окупованих територій".

"На карті показав ситуацію на полі бою американським союзникам. Хто реально контролює на полі бою, на нашій землі, на тимчасово окупованих територіях", - додав президент.

Що обговорювали лідери в Білому домі

Зазначимо, раніше Дональд Трамп за підсумками переговорів заявив, що гарантії безпеки Україні нададуть європейські країни в координації зі США. До цього обговорювалося, що гарантії можуть бути надані за принципом ст. 5 Договору про НАТО, але без членства України в Альянсі.

Деякі подробиці розкрило видання Financial Times. Зокрема про те, що Україна зобов'язується в обмін на гарантії за фінансової підтримки європейських партнерів закупити озброєння і техніку на 100 млрд доларів, а також укласти угоду на 50 млрд доларів у галузі дронів. Президент на брифінгу підтвердив цю інформацію.