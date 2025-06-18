Зеленський підбив підсумки саміту G7: нові санкції, військова допомога та виклики дипломатії

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту G7, що відбувся 15-17 червня 2025 року в Канаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Так, президент України Володимир Зеленський подякував партнерам за конкретні рішення про збільшення військової підтримки та нові транші допомоги коштом заморожених російських активів.

Також глава України відзначив, що партнери готові не лише підтримувати оборону України зараз, а й разом відбудовувати країну після закінчення війни.

Окремо Володимир Зеленський подякував за введення санкцій проти того, що живить російську війну. Нові обмеження введено проти російського тіньового флоту, осіб та понад 40 компаній, які допомагають Росії обходити санкції.

"Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього", - зазначив Володимир Зеленський.