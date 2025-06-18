Зеленский подвел итоги саммита G7: новые санкции, военная помощь и вызовы дипломатии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Так, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за конкретные решения об увеличении военной поддержки и новые транши помощи за счет замороженных российских активов.

Также глава Украины отметил, что партнеры готовы не только поддерживать оборону Украины сейчас, но и вместе восстанавливать страну после окончания войны.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил за введение санкций против того, что питает российскую войну. Новые ограничения введены против российского теневого флота, лиц и более 40 компаний, которые помогают России обходить санкции.

"Спасибо всем, кто помогает нам бороться против российской агрессии и вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего", - отметил Владимир Зеленский.