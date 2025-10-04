Зеленський підбив підсумки саміту ЄПС: тиск на Росію, нові санкції та безпека Європи
На полях саміту Європейської політичної спільноти лідери обговорили ключові безпекові виклики для Європи та шляхи підтримки України. Головним посилом стали єдність і спільні дії для захисту континенту, тиск на Росію, нові санкції та використання заморожених активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Днями на полях саміту Європейської політичної спільноти провели продуктивні зустрічі з партнерами. Багато викликів перед Європою зараз, і лише одна дієва відповідь на всі - єдність. У всіх рішеннях заради спільного захисту", - наголосив Зеленський.
Він повідомив, що під час саміту обговорили наступні питання:
- програми PURL і SAFE,
- безпекові гарантії для України,
- тиск на Росію,
- новий сильний пакет санкцій Євросоюзу,
- використання заморожених російських активів,
- європейське майбутнє України, Молдови, Західних Балкан.
"Щодо всіх питань детально з кожним лідером говорили й розраховуємо на повну підтримку. З кожним і кожною також говорили про актуальні двосторонні проєкти", - зауважив він.
Зеленський наголосив, що Європа має бути захищеною від будь-яких загроз.
"Лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку. Вдячний усім, хто це розуміє і готовий працювати саме так", - підсумував він.
Саміт Європейської політичної спільноти
Нагадаємо, що Саміт Європейської політичної спільноти це зустріч глав держав та урядів понад 40 країн Європи, що була створена як майданчик для обговорення безпеки, економіки та енергетики.
Ініціатива була започаткована ще у 2022 році президентом Франції Еммануелем Макроном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Формат дозволяє об’єднувати країни ЄС та держави поза межами Союзу для координації дій і стратегічного діалогу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про заплановану зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами у Копенгагені.