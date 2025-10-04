Зеленський підбив підсумки саміту ЄПС: тиск на Росію, нові санкції та безпека Європи

На полях саміту Європейської політичної спільноти лідери обговорили ключові безпекові виклики для Європи та шляхи підтримки України. Головним посилом стали єдність і спільні дії для захисту континенту, тиск на Росію, нові санкції та використання заморожених активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Днями на полях саміту Європейської політичної спільноти провели продуктивні зустрічі з партнерами. Багато викликів перед Європою зараз, і лише одна дієва відповідь на всі - єдність. У всіх рішеннях заради спільного захисту", - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що під час саміту обговорили наступні питання:

програми PURL і SAFE,

безпекові гарантії для України,

тиск на Росію,

новий сильний пакет санкцій Євросоюзу,

використання заморожених російських активів,

європейське майбутнє України, Молдови, Західних Балкан.

"Щодо всіх питань детально з кожним лідером говорили й розраховуємо на повну підтримку. З кожним і кожною також говорили про актуальні двосторонні проєкти", - зауважив він.

Зеленський наголосив, що Європа має бути захищеною від будь-яких загроз.

"Лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку. Вдячний усім, хто це розуміє і готовий працювати саме так", - підсумував він.