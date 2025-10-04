ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский подвел итоги саммита ЕПС: давление на Россию, новые санкции и безопасность Европы

Украина, Суббота 04 октября 2025 12:17
UA EN RU
Зеленский подвел итоги саммита ЕПС: давление на Россию, новые санкции и безопасность Европы Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На полях саммита Европейского политического сообщества лидеры обсудили ключевые вызовы безопасности для Европы и пути поддержки Украины. Главным посылом стали единство и совместные действия для защиты континента, давление на Россию, новые санкции и использование замороженных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"На днях на полях саммита Европейского политического сообщества провели продуктивные встречи с партнерами. Много вызовов перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все - единство. Во всех решениях ради общей защиты", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что во время саммита обсудили следующие вопросы:

  • программы PURL и SAFE,
  • гарантии безопасности для Украины,
  • давление на Россию,
  • новый сильный пакет санкций Евросоюза,
  • использование замороженных российских активов,
  • европейское будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан.

"По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть защищена от любых угроз.

"Только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность. Благодарен всем, кто это понимает и готов работать именно так", - подытожил он.

Саммит Европейского политического сообщества

Напомним, что Саммит Европейского политического сообщества это встреча глав государств и правительств более 40 стран Европы, которая была создана как площадка для обсуждения безопасности, экономики и энергетики.

Инициатива была основана еще в 2022 году президентом Франции Эммануэлем Макроном после полномасштабного вторжения России в Украину.

Формат позволяет объединять страны ЕС и государства за пределами Союза для координации действий и стратегического диалога.

Напомним, РБК-Украина писало о запланированной встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Копенгагене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины Оккупанты
Новости
РФ снова ударила по энергетике Черниговщины, есть повреждения: как действуют графики 4 октября
РФ снова ударила по энергетике Черниговщины, есть повреждения: как действуют графики 4 октября
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным