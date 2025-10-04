Зеленский подвел итоги саммита ЕПС: давление на Россию, новые санкции и безопасность Европы

На полях саммита Европейского политического сообщества лидеры обсудили ключевые вызовы безопасности для Европы и пути поддержки Украины. Главным посылом стали единство и совместные действия для защиты континента, давление на Россию, новые санкции и использование замороженных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"На днях на полях саммита Европейского политического сообщества провели продуктивные встречи с партнерами. Много вызовов перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все - единство. Во всех решениях ради общей защиты", - подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что во время саммита обсудили следующие вопросы:

программы PURL и SAFE,

гарантии безопасности для Украины,

давление на Россию,

новый сильный пакет санкций Евросоюза,

использование замороженных российских активов,

европейское будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан.

"По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть защищена от любых угроз.

"Только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность. Благодарен всем, кто это понимает и готов работать именно так", - подытожил он.