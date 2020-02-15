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Зеленський про перший дзвінок Путіну: багато хто був проти

Новини » Політика     15.02.2020 - 13:41
Зеленський про перший дзвінок Путіну: багато хто був проти
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (РБК-Україна)

Зеленський розповів, як пройшла перша розмова з Путіним

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський розповів деталі про ситуацію навколо першого дзвінка російському лідерові Володимиру Путіну. Про це він розповів, відповідаючи на питання модератора дискусії

За його словами, він хотів почати діалог з якогось кроку і результату, тому що "втомився від безрезультатних дипломатичних зустрічей".

"Ми почали цю телефонну розмову, хоча багато хто був проти, як за межами України, так і всередині... З першою нашою розмовою досягли домовленостей і був результат. Ми повернули моряків, політичних в'язнів, потім повернули кораблі - це був початок розблокування діалогу. Нам допомагали західні партнери, але мав бути стійкий діалог", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Кремлі розповіли деталі вчорашньої розмови Путіна і Зеленського. Зокрема, російський президент Путін прямо поставив питання, "чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості".

Водночас на Банковій повідомляли, що Зеленський і Путін обговорили підготовку наступного нормандського саміту, а також домовилися активізувати роботу Контактної групи.

Нормандська зустріч: Зеленський планує у квітні, а МЗС говорить про перенесення
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