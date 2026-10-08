Зеленський не на першому місці. Українці відповіли, кому з політиків довіряють найбільше

Найбільше серед політиків та публічних діячів українці довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, президенту Володимиру Зеленському та керівнику ОП Кирилу Буданову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи Rating Group.

Згідно з даними дослідження, рівень довіри українців до ключових посадовців та публічних постатей розподілився так:

Валерій Залужний: довіряють 64% опитаних, не довіряють - 25%;

Володимир Зеленський: довіряють 53%, не довіряють - 40%;

Кирило Буданов: довіряють 53%, не довіряють - 31%;

Михайло Федоров: довіряють 38%, не довіряють - 25% (ще 29% респондентів не чули про нього);

Євгеній Хмара: довіряють 29%, не довіряють - 16% (відносна більшість - 43% - його не знає);

Андрій Сибіга: довіряють 24%, не довіряють - 18% (майже половина опитаних - 48% - не чула про нього);

Петро Порошенко: довіряють 24%, не довіряють - 70%.

Фото: українці розповіли, кому довіряють найбільше (Rating Group)

Електоральні настрої українців

Під час опитування соціологи також з'ясували, за кого громадяни проголосували б у першому турі у разі проведення гіпотетичних виборів президента України. Лідерами симпатій виявилися Володимир Зеленський (22,9%) та Валерій Залужний (20,2%).

Решта голосів респондентів розподілилася наступним чином:

Петро Порошенко - 7,6%;

Михайло Федоров - 7,6%;

Кирило Буданов - 6,7%;

Андрій Білецький - 5,4%;

Дмитро Разумков - 5,1%;

Сергій Притула - 2,4%;

Юлія Тимошенко - 1,9%;

Юрій Бойко - 1,4%.

Окрім цього, 4,5% опитаних підтримали б іншого кандидата, 5,2% не брали б участі у голосуванні, а 9,2% громадян вагалися з відповіддю.