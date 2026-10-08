Зеленський не на першому місці. Українці відповіли, кому з політиків довіряють найбільше
Найбільше серед політиків та публічних діячів українці довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, президенту Володимиру Зеленському та керівнику ОП Кирилу Буданову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи Rating Group.
Згідно з даними дослідження, рівень довіри українців до ключових посадовців та публічних постатей розподілився так:
- Валерій Залужний: довіряють 64% опитаних, не довіряють - 25%;
- Володимир Зеленський: довіряють 53%, не довіряють - 40%;
- Кирило Буданов: довіряють 53%, не довіряють - 31%;
- Михайло Федоров: довіряють 38%, не довіряють - 25% (ще 29% респондентів не чули про нього);
- Євгеній Хмара: довіряють 29%, не довіряють - 16% (відносна більшість - 43% - його не знає);
- Андрій Сибіга: довіряють 24%, не довіряють - 18% (майже половина опитаних - 48% - не чула про нього);
- Петро Порошенко: довіряють 24%, не довіряють - 70%.
Електоральні настрої українців
Під час опитування соціологи також з'ясували, за кого громадяни проголосували б у першому турі у разі проведення гіпотетичних виборів президента України. Лідерами симпатій виявилися Володимир Зеленський (22,9%) та Валерій Залужний (20,2%).
Решта голосів респондентів розподілилася наступним чином:
- Петро Порошенко - 7,6%;
- Михайло Федоров - 7,6%;
- Кирило Буданов - 6,7%;
- Андрій Білецький - 5,4%;
- Дмитро Разумков - 5,1%;
- Сергій Притула - 2,4%;
- Юлія Тимошенко - 1,9%;
- Юрій Бойко - 1,4%.
Окрім цього, 4,5% опитаних підтримали б іншого кандидата, 5,2% не брали б участі у голосуванні, а 9,2% громадян вагалися з відповіддю.
Нагадаємо, більшість українців відчувають розчарування та сором через діяльність нинішньої влади. За останній рік частка громадян, які мають негативні емоції щодо владних інституцій, суттєво збільшилась.
Зазначимо, половина українців вважають, що влада не виконує необхідних зобов’язань для євроінтеграції України. При цьому протилежної думки дотримуються 46% громадян.