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Сором і розчарування. Опитування показало ставлення українців до влади

13:02 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Сором і розчарування. Опитування показало ставлення українців до влади Ілюстративне фото: українці розповіли про своє ставлення до влади (колаж РБК-Україна)
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Більшість українців відчувають розчарування та сором щодо нинішньої влади. За останній рік частка громадян із негативними емоціями до владних інституцій суттєво зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Під час дослідження респондентам пропонували обрати до трьох відповідей із переліку з 12 почуттів та емоцій щодо влади. Динаміку відстежували у порівнянні з груднем 2025 року.

Найпопулярнішою відповіддю стало розчарування, яке відчувають 44% опитаних (ріст з 36% у грудні 2025 року). На другому місці опинився сором - про нього заявили 33% громадян, що демонструє зростання з 20% за минулий рік.

Водночас 23% респондентів зберегли надію - цей показник залишається на рівні попереднього року.

Сором і розчарування. Опитування показало ставлення українців до влади
Фото: українці розповіли про своє ставлення до влади (КМІС)

Про злість до влади повідомили 20% респондентів (зростання з 14%), співчуття відчувають 16% (показник без змін), ненависть - 14% (зростання з 11%), а байдужість - 12% (зростання з 7%).

Які почуття називають найрідше

Найменшу частку серед відповідей здобули позитивні та нейтральні емоції. Зокрема, лише 7% опитаних відчувають гордість (без змін у порівнянні з минулим роком).

Про симпатію та сміх заявили по 4% респондентів, що також повністю відповідає показникам грудня 2025 року.

Сором і розчарування. Опитування показало ставлення українців до влади
Фото: українці розповіли про своє ставлення до влади (КМІС)

Результати опитування у розрізі довіри до глави держави свідчать, що негативні почуття до влади є досить поширеними навіть серед тих громадян, які повністю довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, половина українців вважають, що влада не виконує зобов’язання, необхідні для швидкого вступу України до ЄС. При цьому 46% громадян дотримуються протилежної думки.

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