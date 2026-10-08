Зеленский не на первом месте. Украинцы ответили, кому из политиков доверяют больше всего
Больше всего среди политиков и публичных деятелей украинцы доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Кириллу Буданову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы Rating Group.
Согласно данным исследования, уровень доверия украинцев к ключевым чиновникам и публичным фигурам распределился так:
- Валерий Залужный: доверяют 64% опрошенных, не доверяют - 25%;
- Владимир Зеленский: доверяют 53%, не доверяют - 40%;
- Кирилл Буданов: доверяют 53%, не доверяют - 31%;
- Михаил Федоров: доверяют 38%, не доверяют - 25% (еще 29% респондентов не слышали о нем);
- Евгений Хмара: доверяют 29%, не доверяют - 16% (относительное большинство - 43% - его не знает);
- Андрей Сибига: доверяют 24%, не доверяют - 18% (почти половина опрошенных - 48% - не слышала о нем);
- Петр Порошенко: доверяют 24%, не доверяют - 70%.
Электоральные настроения украинцев
В ходе опроса социологи также выяснили, за кого граждане проголосовали бы в первом туре в случае проведения гипотетических выборов президента Украины. Лидерами симпатий оказались Владимир Зеленский (22,9%) и Валерий Залужный (20,2%).
Остальные голоса респондентов распределились следующим образом:
- Петр Порошенко - 7,6%;
- Михаил Федоров - 7,6%;
- Кирилл Буданов - 6,7%;
- Андрей Белецкий - 5,4%;
- Дмитрий Разумков - 5,1%;
- Сергей Притула - 2,4%;
- Юлия Тимошенко - 1,9%;
- Юрий Бойко - 1,4%.
Кроме этого, 4,5% опрошенных поддержали бы другого кандидата, 5,2% не участвовали бы в голосовании, а 9,2% граждан затруднились с ответом.
Напомним, большинство украинцев испытывают разочарование и стыд из-за деятельности нынешней власти. За последний год доля граждан, имеющих негативные эмоции по отношению к властным институтам, существенно увеличилась.
Отметим, что половина украинцев считают, что власть не выполняет необходимых обязательств для евроинтеграции Украины. При этом противоположного мнения придерживаются 46% граждан.