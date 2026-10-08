ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Зеленский не на первом месте. Украинцы ответили, кому из политиков доверяют больше всего

12:44 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский не на первом месте. Украинцы ответили, кому из политиков доверяют больше всего Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Больше всего среди политиков и публичных деятелей украинцы доверяют бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Кириллу Буданову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы Rating Group.

Согласно данным исследования, уровень доверия украинцев к ключевым чиновникам и публичным фигурам распределился так:

  • Валерий Залужный: доверяют 64% опрошенных, не доверяют - 25%;
  • Владимир Зеленский: доверяют 53%, не доверяют - 40%;
  • Кирилл Буданов: доверяют 53%, не доверяют - 31%;
  • Михаил Федоров: доверяют 38%, не доверяют - 25% (еще 29% респондентов не слышали о нем);
  • Евгений Хмара: доверяют 29%, не доверяют - 16% (относительное большинство - 43% - его не знает);
  • Андрей Сибига: доверяют 24%, не доверяют - 18% (почти половина опрошенных - 48% - не слышала о нем);
  • Петр Порошенко: доверяют 24%, не доверяют - 70%.
Зеленский не на первом месте. Украинцы ответили, кому из политиков доверяют больше всего
Фото: украинцы рассказали, кому доверяют больше всего (Rating Group)

Электоральные настроения украинцев

В ходе опроса социологи также выяснили, за кого граждане проголосовали бы в первом туре в случае проведения гипотетических выборов президента Украины. Лидерами симпатий оказались Владимир Зеленский (22,9%) и Валерий Залужный (20,2%).

Остальные голоса респондентов распределились следующим образом:

  • Петр Порошенко - 7,6%;
  • Михаил Федоров - 7,6%;
  • Кирилл Буданов - 6,7%;
  • Андрей Белецкий - 5,4%;
  • Дмитрий Разумков - 5,1%;
  • Сергей Притула - 2,4%;
  • Юлия Тимошенко - 1,9%;
  • Юрий Бойко - 1,4%.

Кроме этого, 4,5% опрошенных поддержали бы другого кандидата, 5,2% не участвовали бы в голосовании, а 9,2% граждан затруднились с ответом.

Напомним, большинство украинцев испытывают разочарование и стыд из-за деятельности нынешней власти. За последний год доля граждан, имеющих негативные эмоции по отношению к властным институтам, существенно увеличилась.

Отметим, что половина украинцев считают, что власть не выполняет необходимых обязательств для евроинтеграции Украины. При этом противоположного мнения придерживаются 46% граждан.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Кирилл Буданов Валерий Залужный Выборы в Украине
Новости
"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине
"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры