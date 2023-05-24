Зеленський: перший F-16 в Україні стане найсильнішим сигналом від світу

"Ми робимо все, щоб скоротити час до результату, до появи в українському небі нових і потужних літаків з українськими пілотами. Зрозуміло, що цей глобальний крок дасть змогу розширити наші оборонні можливості. Бо лише з потужними літаками система протиповітряної оборони стає повноцінною", - йдеться у заяві.

За словами президента, перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме - буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою.

"Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, вистояв", - додав президент.

Зеленський сказав, що Україна підготує всю необхідну базу, щоб такий авіаційний перехід відбувся максимально швидко й ефективно. Українські воїни вже довели, що можуть опанувати сучасну зброю так результативно, як від нас навіть не очікували.

Президент впевнений, що з літаками буде так само успішне, а головне - швидкість тренування і постачання, тобто час, який мине між рішеннями й реальним захистом українського неба.

F-16 для України

Першими про роботу над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України заявили прем'єр Британії Ріші Сунак і його нідерландський колега Марк Рютте. Пізніше до ініціативи приєднались низка інших країни.

Окрім того, 19 травня президент США Джо Байден під час виступу на саміті G7 виступив з підтримкою коаліції винищувачів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що головною задачею винищувачів F-16 в Україні буде завоювати перевагу в повітрі та покрити територію, куди не дістає наземні системи ППО.