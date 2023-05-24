Зеленский: первый F-16 в Украине станет сильнейшим сигналом от мира

"Мы делаем все, чтобы сократить время до результата, до появления в украинском небе новых и мощных самолетов с украинскими пилотами. Понятно, что этот глобальный шаг позволит расширить наши оборонные возможности. Потому что только с мощными самолетами система противовоздушной обороны становится полноценной", - говорится в заявлении.

По словам президента, первый же украинский F-16 станет одним из самых сильных сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять - будет слабее, будет становиться еще более изолированной.

"Это будет сигнал, что российский террор проиграл, а наш мир, который основан на уважении к независимым нациям и к праву народов самим выбирать свой путь, выстоял", - добавил президент.

Зеленский сказал, что Украина подготовит всю необходимую базу, чтобы такой авиационный переход состоялся максимально быстро и эффективно. Украинские воины уже доказали, что могут овладеть современным оружием так результативно, как от нас даже не ожидали.

Президент уверен, что с самолетами будет так же успешно, а главное - скорость тренировки и поставки, то есть время, которое пройдет между решениями и реальной защитой украинского неба.

F-16 для Украины

Первыми о работе над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины заявили премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте. Позже к инициативе присоединились ряд других стран.

Кроме того, 19 мая президент США Джо Байден, выступая на саммите G7, выступил с поддержкой коалиции истребителей.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что главной задачей истребителей F-16 в Украине будет завоевать преимущество в воздухе и покрыть территорию, куда не достает наземные системы ПВО.