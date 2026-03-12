Зеленський: перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори

У голови української держави запитали, чи не побоюється він, що Україна "може відкрити для себе ще один фронт" і стати ворогом Ірану, оскільки вона погодилася допомагати країнам Близького Сходу з боротьбою проти іранських атак.

У відповідь президент наголосив, що Іран вже давно є союзником Росії, і це не новина. Зокрема, Тегеран надавав росіянам близько 150 тисяч артилерійських снарядів і ракети.

"Ми знаємо, як запускалися перші "Шахеди". Російських операторів не було, були оператори іншої країни, країни, звідки приїхали "Шахеди", тому що потрібно було навчати їх (росіян - ред.). Вони їх навчали в реальній війні", - додав Зеленський.

За його словами, іранці є союзниками Росії і за документами, і в реальних діях.

Коментуючи рішення Румунії дозволити американцям використовувати свої військові бази як хаб, Зеленський зазначив, що будь-які додаткові сили США посилюють країну.