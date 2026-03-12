UA

Зеленський: перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори

17:21 12.03.2026 Чт
2 хв
Іран брав активну участь у російській війні проти України
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Оператори з Ірану навчали росіян користуватися "Шахедами" в умовах війни. Саме вони запускали перші такі дрони по Україні.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Ірану Нікушором Даном.

Читайте також: Іран продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів, - Bloomberg

У голови української держави запитали, чи не побоюється він, що Україна "може відкрити для себе ще один фронт" і стати ворогом Ірану, оскільки вона погодилася допомагати країнам Близького Сходу з боротьбою проти іранських атак.

У відповідь президент наголосив, що Іран вже давно є союзником Росії, і це не новина. Зокрема, Тегеран надавав росіянам близько 150 тисяч артилерійських снарядів і ракети.

"Ми знаємо, як запускалися перші "Шахеди". Російських операторів не було, були оператори іншої країни, країни, звідки приїхали "Шахеди", тому що потрібно було навчати їх (росіян - ред.). Вони їх навчали в реальній війні", - додав Зеленський.

За його словами, іранці є союзниками Росії і за документами, і в реальних діях.

Коментуючи рішення Румунії дозволити американцям використовувати свої військові бази як хаб, Зеленський зазначив, що будь-які додаткові сили США посилюють країну.

Підозра іранському генералу

Нагадаємо, днями Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику Аерокосмічних сил КВІР Ірану, генералу Абдолле Мехрабі, за допомогу РФ у веденні агресивної війни.

Слідство встановило, що у 2022-2023 роках він організував масові поставки двигунів MD 550 для дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Крім того, у січні 2023 року Мехрабі особисто відвідав російську Єлабугу, де допоміг запустити завод із виробництва безпілотників "Герань-2".

