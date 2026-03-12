Зеленский: первые "Шахеды" по Украине запускали иранские операторы

У главы украинского государства спросили, не опасается ли он, что Украина "может открыть для себя еще один фронт" и стать врагом Ирана, поскольку она согласилась помогать странам Ближнего Востока с борьбой против иранских атак.

В ответ президент подчеркнул, что Иран уже давно является союзником России, и это не новость. В частности, Тегеран предоставлял россиянам около 150 тысяч артиллерийских снарядов и ракеты.

"Мы знаем, как запускались первые "Шахеды". Русских операторов не было, были операторы другой страны, страны, откуда приехали "Шахеды", потому что нужно было обучать их (россиян - ред.). Они их учили в реальной войне", - добавил Зеленский.

По его словам, иранцы являются союзниками России и по документам, и в реальных действиях.

Комментируя решение Румынии разрешить американцам использовать свои военные базы в качестве хаба, Зеленский отметил, что любые дополнительные силы США усиливают страну.