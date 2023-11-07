ua en ru
Вт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю: ЗМІ дізналися причину

Вівторок 07 листопада 2023 16:03
UA EN RU
Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю: ЗМІ дізналися причину Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив не відвідувати Ізраїль сьогодні, 7 листопада, як це нібито було заплановано спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією видання, таке рішення глава української держави ухвалив після того, як журналісти почали писати про його поїздку до Ізраїлю "6 чи 7 листопада".

Дипломатичні джерела розповіли журналістам, що приїзд Зеленського все ж таки очікується, але дата поки не визначена.

"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розкритими обіймами", - наводить видання слова неназваного ізраїльського чиновника.

Зеленський може поїхати до Ізраїлю

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський попросив розглянути можливість візиту до Ізраїлю після того, як бойовики ХАМАСу вторглися на ізраїльську територію.

Згодом журналісти писали про те, що главі української держави нібито відмовили у візиті. Цю інформацію спростував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що Зеленський, ймовірно, відвідає Ізраїль 6 чи 7 листопада. Сам президент у відповідь на чутки зазначав, що його візит залежить від багатьох речей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ізраїль
NEWS
ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні
ЗМІ дізнались деталі "секретного" документа Єврокомісії по Україні
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки