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Зеленский перенес свой визит в Израиль: СМИ узнали причину

Вторник 07 ноября 2023 16:03
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Зеленский перенес свой визит в Израиль: СМИ узнали причину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский решил не посещать Израиль сегодня, 7 ноября, как это якобы было запланировано изначально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По информации издания, такое решение глава украинского государства принял после того, как журналисты начали писать о его поездке в Израиль “6 или 7 ноября”.

Дипломатические источники рассказали журналистам, что приезд Зеленского все же ожидается, но дата пока не определена.

"Если президент Зеленский приедет, он будет встречен с распростертыми объятиями", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника.

Зеленский может поехать в Израиль

Напомним, еще несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в Израиль после того, как боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию.

Позже журналисты писали о том, что главе украинского государства якобы отказали в визите. Эту информацию опроверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Зеленский, вероятно, посетит Израиль 6 или 7 ноября. Сам президент в ответ на слухи отмечал, что его визит зависит от многих вещей.

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Владимир Зеленский Израиль
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