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Зеленский перенес весенний призыв

Новости » Общество     23.03.2020 - 20:05
Зеленский перенес весенний призыв
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Весенний призыв переносится на май-июль

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году", согласно которым были перенесены сроки весеннего призыва. Соответствующий указ №103/2020 был опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно документу, весенний призыв в Украине переносится с апреля-июня на май-июль 2020 года.

"Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: май - июль. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: в мае - июле 2020 года. Кабинету министров Украины привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Ранее РБК-Украина писало, что в связи с введенным карантином в Украине из-за коронавируса был приостановлен призыв граждан на срочную военную служб.

Также сообщалось, что в Вооруженных силах Украины ввели ограничения для борьбы с распространением коронавируса. В частности, военным запретят командировки и разрешат работать из дома в связи с ограничениями.

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