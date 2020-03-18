Военкоматы приостановили призыв в армию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На время действия карантина приостановлен призыв граждан

В связи с карантином из-за коронавируса приостановлен призыв граждан на срочную военную служб. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

Впрочем, военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические меры.

"По распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, до отдельного распоряжения ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Ситуацию в Киевской области классифицировали как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня" и приняли решение временно ввести на территории области режим чрезвычайной ситуации. Руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначили Максима Ионова, директор Департамента здравоохранения КОГА