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Зеленський переніс весняний призов

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 20:05
Зеленський переніс весняний призов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Весняний призов переноситься на травень-липень

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни в указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році", згідно з яким були перенесені терміни весняного призову. Відповідний указ №103/2020 був опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, весняний призов в Україні переноситься з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

"Пункт 1 статті 2 викласти в такій редакції: травень - липень. Пункт 1 статті 3 викласти в такій редакції: у травні - липні 2020 року. Кабінету міністрів України привести свої акти у відповідність із цим Указом. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.

Раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з введенням карантином в Україні за коронавіруса був припинений призов громадян на строкову військову служб.

Також повідомлялося, що в Збройних силах України ввели обмеження для боротьби з поширенням коронавіруса. Зокрема, військовим заборонять відрядження і дозволять працювати з дому у зв'язку з обмеженнями.

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