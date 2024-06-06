UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський переговорив з прем'єром Індії Моді, запросив його до України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з головою індійського уряду Нарендрою Моді. Запросив прем'єра до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб привітати його з перемогою на виборах. Побажав якнайшвидшого формування уряду та плідної роботи задля процвітання індійської нації", - написав президент.

За словами Зеленського, під час перемовин: 

  • сторони обговорили підготовку до саміту миру. Президент розраховує на участь Індії на найвищому рівні
  • Моді було запрошено відвідати Україну. 

Позиція Індія щодо війни в Україні 

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Індія заявила про нібито нейтральну позицію щодо війни. Ба більше, Нью-Делі досі публічно не засудило країну-терориста. 

Водночас у січні Reuters розповідало, що Індія все ж планує відмовитися від російської зброї і дистанціюватися від Москви. Водночас вона переймається через те, що це може підштовхнути Росію ближче до Китаю. 

Також нещодавно голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба попередив Індію щодо "червоних ліній" у разі підтримки військової машини Росії. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяВолодимир Зеленський