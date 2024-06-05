Після 10 років правління. Прем'єр Індії подав у відставку, але може залишитись на посаді

Нарендра Моді сьогодні, 5 червня, подав у відставку з посади прем'єр-міністра Індії, перебуваючи на цій посаді протягом останніх 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента Індії в соціальній мережі X та CNN .

Зазначається, що Моді зустрівся з президентом Індії Драупаді Мурму і подав заяву про відставку.

"Президент прийняв відставку і попросив прем'єр-міністра і його колег залишатися на своїх постах до формування нового уряду", - йдеться в повідомленні на сторінці президента Індії.

Нарендра Моді

Індійський політичний і державний діяч. Обіймав посаду прем'єр-міністра Індії з 26 травня 2014 року, є лідером однієї з двох провідних загальнонаціональних партій Індії під назвою "Бхаратія джаната парті".

У 2001-2014 роках обіймав посаду головного міністра штату Гуджарат. При цьому Моді підтримує контакти з російським диктатором Володимиром Путіним і після вторгнення РФ в Україну зайняв нейтральну позицію. Також його країна збільшила закупівлі російської нафти і нафтопродкутів.

Моді може знову стати прем'єром

Також важливо зазначити, що відставка Моді з посади прем'єра є формальним кроком. На поточний момент у нього є всі шанси знову стати прем'єром на наступні п'ять років. Він оголосив про перемогу на національних виборах у вівторок увечері.

"Перемога Моді у вівторок робить його першим лідером з часів прем'єр-міністра Індії Джавахарлала Неру, який домігся третього п'ятирічного терміну", - пише CNN.

Моді з 2014 року зміг домогтися великого рівня популярності завдяки безлічі програм розвитку і соціального забезпечення.

CNN пише, що під керівництвом Моді країна стала найбільшою економікою у світі, яка найшвидше зростає, і сучасною глобальною державою, домагаючись успіхів у технологіях і космосі. Проте, незважаючи на ці успіхи, бідність і безробіття серед молоді зберігаються, а особливо в сільській місцевості.