Кулеба попередив Індію про "червону лінію" через співпрацю з Росією

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив Індію про "червоні лінії" у разі фінансування військової машини РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Times of India .

"Наше завдання – передати Нью-Делі просте послання. Коли ви вирішите співпрацювати з Росією, будь ласка, знайте, що червоною лінією для України є фінансування російської військової машини", - наголосив глава МЗС України.

Він також заявив, що співпраця між Індією та Росією багато в чому ґрунтується на радянській спадщині.

"Це не та спадщина, яка зберігатиметься століттями. Це спадщина, яка випаровується", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Україна має намір зміцнити зв'язки з Індією. Він наголосив, що обидві країни виграють від розширення торгових та технологічних зв'язків.

"Ми зацікавлені в імпорті деяких видів важкого машинобудування, що їх виробляє Індія", - сказав він.

Міністр закордонних справ також запропонував індійським компаніям участь у повоєнному відновленні України.

"Після війни Україна стане однією з найбільших будов світу. Україна хоче, щоб індійський бізнес взяв у цьому участь", - зазначив Кулеба.