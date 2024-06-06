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Зеленский переговорил с премьером Индии Моди, пригласил его в Украину

Четверг 06 июня 2024 16:36
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Зеленский переговорил с премьером Индии Моди, пригласил его в Украину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой индийского правительства Нарендрой Моди. Пригласил премьера в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пожелал скорейшего формирования правительства и плодотворной работы для процветания индийской нации", - написал президент.

По словам Зеленского, во время переговоров:

  • стороны обсудили подготовку к саммиту мира. Президент рассчитывает на участие Индии на самом высоком уровне;
  • Моди был приглашен посетить Украину.

Позиция Индии относительно войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Индия заявила о якобы нейтральной позиции по отношению к войне. Более того, Нью-Дели до сих пор публично не осудил страну-террориста.

В то же время в январе Reuters рассказывало, что Индия все же планирует отказаться от российского оружия и дистанцироваться от Москвы. В то же время она переживает из-за того, что это может подтолкнуть Россию ближе к Китаю.

Также недавно глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае поддержки военной машины России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Индия Владимир Зеленский
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