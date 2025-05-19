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Зеленський переговорив з новообраним президентом Румунії, запросив його до України

Понеділок 19 травня 2025 15:56
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Зеленський переговорив з новообраним президентом Румунії, запросив його до України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський, під час розмови з новообраним лідером Румунії Нікушором Даном, запросив колегу відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час розмови, за словами Зеленського, він привітав Нікушора з перемогою у президентських виборах.

"Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей. Важливо, що підтримка України продовжиться. Румунія розуміє, наскільки важливою є боротьба за свободу та справедливість", - пише президент.

Зеленський відзначив, що запросив Нікушора приїхати до України, а також обговорив з ним найближчі можливості зустрітись.

Вибори у Румунії

Президентські вибори в Румунії відбулись ще у листопаді 2024-го. Під час першого туру переміг проросійський кандидат Келін Джорджеску. Пізніше спецслужби виявили факти зовнішнього втручання в передвиборчу кампанію переможця, після чого Конституційний суд країни анулював результати туру.

Вже на початку травня 2025-го відбувся повторний перший тур голосувань. За його підсумками, ультраправий кандидат Джордже Сіміон набрав 40,96% голосів, а прозахідний Дан - 20,99% виборців.

Другий тур проходив вже 18 травня. Згідно з результатами голосувань, Дан отримав понад 54% голосів, а Сіміон - 45,27%.

Більш детально про всі тонкощі повторних виборів президента, - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Румунія
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